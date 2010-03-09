Герман: Янукович не відрікався від російської мови
20:49, 09 березня 2010Політика
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Як слід розуміти слова про державну мову
Президент Віктор Янукович не відмовляється від своїх програмних принципів захисту російської мови в Україні.
Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
"Мова йде про імплементацію Європейської хартії регіональних мов і про те, що на виконання цієї хартії будуть спрямовані всі зусилля президента і депутатської фракції, яка його підтримує", - наводить її слова Українська правда.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок у Каневі Янукович заявив, що в країні "буде розвиватися українська мова як єдина державна мова".
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