Герман: Янукович не відрікався від російської мови

Президент Віктор Янукович не відмовляється від своїх програмних принципів захисту російської мови в Україні.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.

"Мова йде про імплементацію Європейської хартії регіональних мов і про те, що на виконання цієї хартії будуть спрямовані всі зусилля президента і депутатської фракції, яка його підтримує", - наводить її слова Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок у Каневі Янукович заявив, що в країні "буде розвиватися українська мова як єдина державна мова".