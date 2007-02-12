Дострокові вибори стали би крахом для Мороза (соцопитування)

При проведенні дострокових виборів у Верховну Раду України у найближчу неділю до парламенту пройшли б тільки чотири політичні сили: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, «Наша Україна» і Комуністична партія України.

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат соціологічного дослідження, проведеного компанією "Research & Branding Group" у період з 29 січня по 4 лютого 2007 р., був обнародуваний сьогодні на прес-конференції в Києві соціологом компанії Євгеном КОПАТЬКОМ.

Так, на запитання, за яку політичну силу проголосують респонденти, якщо в Україні проходитимуть дострокові парламентські вибори, за Партію регіонів віддали б свої голоси 24% опитаних, за БЮТ – 19%, за «Нашу Україну» – 6% і за КПУ – 3%. За СПУ проголосували б 2% респондентів, по 1% голосів набрали б: Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», Народний блок Литвина «Ми», громадянський блок «ПОРА-ПРП», Український народний блок Костенка і Плюща. Свою підтримку іншим політичним силам висловили ще 1% українців, що взяли участь у дослідженні. Проти всіх висловилися 7% респондентів. Про те, що не візьмуть участь у виборах, заявили 15% опитаних, 19% - вагалися з відповіддю.

У той же час, відповідаючи на запитання, за яку партію респонденти ніколи б не проголосували, 15% опитаних назвали БЮТ, по 13% - Партію регіонів і «Нашу Україну». КПУ не підтримали б 6% респондентів, Блок Вітренко «Народна опозиція» - 5%, «Опозиційний блок «НЕ ТАК!»» і СПУ – по 2%. 3% респондентів не підтримали б інші партії, а 7% опитаних сказали, що настроєні «проти всіх». Важко відповідати на це питання 25%, тобто кожному четвертому респонденту.

Щодо того, чи підтримують українці ідею дострокових парламентських виборів, 62% респондентів сказали, що «в цілому не підтримують». За дострокові вибори висловилися 21% тих, хто брав участь в опитуванні, і 17% - важко з відповіддю.

Під час дослідження також встановлено, що в дострокових парламентських (або президентських) виборах, якщо такі відбудуться, точно візьмуть участь 39% респондентів, ще 27% сказали, що найімовірніше візьмуть участь у виборах. Точно не підуть на голосування 13% опитаних, найімовірніше не візьмуть участь – 8%. 13% ще не вирішили, чи підуть на вибори.

В ході дослідження громадської думки було опитано 2 тис. 41 людину в 24-х областях України зокрема АР Крим. Очікувана середня помилка вибірки становить плюс-мінус 2%. Збір інформації проводився методом особистого інтерв`ю.