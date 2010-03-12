Тимошенко запланувала перебудувати партію і оновити кадри

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує перебудувати структуру своєї політичної сили та оновити в ній кадровий склад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Києві.

«Я запланувала досить серйозну роботу по зміні структури роботи партії, досить серйозну роботу по кадровому оновленню нашої політичної команди і цим я буду займатися особисто», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи участь деяких депутатів фракції БЮТ у голосуванні за відставку уряду, також у створенні нової коаліції в парламенті.

Лідер БЮТ переконана, що її політична команда буде досить добре підготовлена до наступних виборів – до місцевих рад, до Верховної Ради, а також виборів Президента.

«Ми будемо демонструвати, що наша політична команда все кращої і кращої якості. А те, що є ті, хто продається за 30 срібняків – це завжди є, про це свідчить вся історія людства. Те, що завжди є іуди, які завжди будуть бігти за грошима, за посадами, які зраджують команди і принципи, зраджують цінності і країну, - і дуже добре, що Партія регіонів зараз виступає санітарами політичного лісу і просто проявляє всі ті особі, які, мені здається, довго в політиці не протримаються», - додала вона.

На її думку, оновлення та очищення партійних лав зробить її політичну силу міцнішою і ефективнішою.