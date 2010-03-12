Литвин вже знає, що коаліції і уряду люди не подякують
Будуть політичні втрати
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає нову коаліцію та уряд виконувати досягнуті домовленості.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з урядовцями.
В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні новоствореним коаліції та уряду доведеться приймати непопулярні рішення для того, щоб стабілізувати економічну, соціальну ситуацію в країні.
«Доведеться працювати з політичними втратами для всіх присутніх, треба витягувати наше життя – економічну, соціальну сферу, а ви розумієте, що за це люди не подякують», - сказав В.ЛИТВИН.
Спікер переконаний, що досягнути позитивного результату можна буде лише за рахунок дотримання всіх домовленостей, в тому числі і по формуванню уряду та коаліції.