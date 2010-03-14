Грищенко відвідає з робочим візитом Москву

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 16-17 березня відвідає з робочим візитом Москву.

Про це власного кореспондента УНІАН в РФ повідомили у російських дипломатичних кругах.

За словами співбесідника агентства, під час візиту передбачена зустріч К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ України Сергієм ЛАВРОВИМ.

«За підсумками переговорів міністри підпишуть план взаємодії між МЗС двох країн», - сказав він. Також заплановано спільну прес-конференцію К.ГРИЩЕНКА і С.ЛАВРОВА.

У свою чергу, прес-секретар Посольства України у РФ Олег ВОЛОШИН зазначив, що візит К.ГРИЩЕНКА пов`язаний також із заходами, присвяченими завершенню його дипломатичної місії як посла України в РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив колективу МЗС нового міністра закордонних справ К.ГРИЩЕНКА.

З вересня 2003 року по лютий 2005 року К.ГРИЩЕНКО очолював МЗС України. У 2006-2007 рр. був радником на той час прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

З 10 червня 2008 року працював на посаді посла України в Росії.