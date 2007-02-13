Бродський назвав Черновецького слоном

Депутат Київради Михайло Бродський заявляє, що складе свої депутатські повноваження у разі, якщо про це його попросить Юлія Тимошенко.

"Я сказав Юлії Володимирівні, що напишу заяву про складання депутатських повноважень того ж дня, коли вона мене попросить. Я не чекатиму жодних з`їздів і не триматимуся за право носити депутатський значок", - цитує слова Бродського його прес-служба.

Він додав, що назад у фракцію БЮТ у Київраді "не проситиметься".

"Я не веду переговорів про своє повернення до згаданої фракції, переговори стосуються щодо вступу партії "Яблуко" у Блок Юлії Тимошенко. І якщо ці перемовини виявляться результативними, то логічним буде моє повернення до фракції БЮТ у Київраді", - зазначив Бродський.

Він також висловив сподівання, що сама бютівська структура у Київраді "очиститься", і незабаром можна буде побачити "багато нових і чесних облич".

При цьому Бродський додав, що саме завдяки Тимошенко стабілізувалася робота БЮТ, і, на думку депутата, вона "сповнена рішучості очиститися від заробітчан" у фракції.

Він також зазначив, що саме негайне застосування процедури імперативного мандату "допоможе порятувати Київ від льонінізму, тобто – розкрадання".

"Ми, кияни, ще десятиліттями будемо розгрібати те, що натворив Льоня в Києві. Мало сказати, що він – слон у порцеляновій лавці, він не тільки нищить, він ще і продає, але явно не на користь громади міста", - сказав Бродський.

Українська правда