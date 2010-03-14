Уряд Азарова встановив два рекорди Європи

Новий уряд України на чолі з Миколою АЗАРОВИМ встановив одразу два рекорди Європи: за кількістю міністерських портфелів – 29 і відсутністю в ньому жінок.

Як повідомляє Німецька хвиля, у пересічному уряді демократичної Європи працює 16-18 міністрів, включно з прем’єром та його заступниками.

Зокрема, таку кількість портфелів налічують кабінети Німеччини, Португалії та Іспанії. Дещо більше крісел роздають, приміром, в урядах Франції (20) або Швеції (22).

Рекордсменом в ЄС є Італія – уряд Сильвіо БЕРЛУСКОНІ налічує 24 міністри. При цьому десять урядовців у Римі є «міністрами без портфеля», які вважаються членами кабінету, відповідальними за певний напрямок роботи, але не мають широких міністерських повноважень і великого апарату.

Порівняти з українським за кількістю портфелів можна лише білоруський уряд. У ньому працюють 30 урядовців. Там колегіальні рішення, як правило, ухвалюються президією Ради міністрів, до якої входять лише 10 осіб.

Унікальним український уряд є і тим, що в його складі немає жодної жінки.

“Це унікальний кабінет у сучасній Європі. Зазвичай в європейському уряді працюють кілька жінок. У будь-якій з країн Південної та Східної Європи, де жінок у політиці загалом дещо менше, в уряді працюють принаймні одна-дві жінки”, - зазначається у повідомленні.

Також уряд України посів друге місце у Європі за кількістю віце-прем’єрів – їх 7. Причому жоден з них не має у підпорядкуванні конкретного міністерства.

У європейських урядах віце-прем’єрів, як правило, два-три: вони зазвичай мають у підпорядкуванні економічне або фінансове відомство, подекуди також міністерство закордонних справ, йдеться у повідомленні.

Більше заступників лише у прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА – 9, хоча за кількістю урядових портфелів російський уряд поступається українському – російський уряд налічує 27 крісел.