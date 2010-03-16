Міністр закордонних справ України їде до Москви

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні розпочне дводенний робочий візит до Москви.

За даними російських дипломатичних кіл, під час візиту передбачена зустріч К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ України Сергієм ЛАВРОВИМ. За підсумками переговорів міністри мають підписати план взаємодії між МЗС двох країн.

Також заплановано спільну прес-конференцію К.ГРИЩЕНКА і С.ЛАВРОВА.

У свою чергу, прес-секретар Посольства України у РФ Олег ВОЛОШИН зазначив, що візит К.ГРИЩЕНКА пов`язаний також із заходами, присвяченими завершенню його дипломатичної місії як посла України в РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив колективу МЗС нового міністра закордонних справ К.ГРИЩЕНКА.