Коаліція планує узаконити позаблоковий статус України

Коаліція депутатських фракцій “Стабільність і реформи” планує закріпити на законодавчому рівні позаблоковий статус України, що означає неучасть України у військово-політичних союзах інших держав.

Це передбачено угодою про формування коаліції, оприлюдненої в газеті “Голос України” (№ 46 від 16 березня 2010 року).

В зовнішній політиці коаліція має забезпечити міжнародний статус України на рівні, який гарантуватиме її національну безпеку, територіальну цілісність і державний суверенітет, сприяти піднесенню її міжнародного впливу і авторитету. При цьому має бути продовження конструктивного співробітництва з НАТО з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

Угодою також передбачено формування порядку денного у двосторонніх відносинах з Російською Федерацією на основі стратегічного партнерства, дружби і добросусідства, а також взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва, зміцнення механізмів двосторонніх відносин, формування таких механізмів на основі прямої взаємодії виконавчих органів влади, а також місцевого самоврядування.

Передбачена також економічна інтеграція на пострадянському просторі на засадах національних інтересів України та принципах Всесвітньої організації торгівлі, розвиток взаємовигідного співробітництва з країнами СНД, забезпечення виконання Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, формування міждержавних механізмів стратегічного партнерства на засадах ефективного і взаємовигідного співробітництва.

Крім того, угодою передбачено ведення збалансованої зовнішньої політики, що базується на національних інтересах України, зокрема забезпечення широкого торговельно-економічного співробітництва з країнами Великої двадцятки, Центральної Азії, Латинської Америки та Африки.