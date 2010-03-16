НУ-НС не дасть прийняти присягу новим нардепам від ПР?

З юридичної точки зору сьогодні коаліції у Верховній Раді не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, сьогодні склалася «парадоксальна ситуація». У «Голосі України» надрукована коаліційна угода та персональний склад коаліції, нагадав він і додав, що «насправді парламентської коаліції немає, оскільки частина тих народних депутатів, які підписали коаліційну угоду, вже позбавлені депутатських повноважень».

«З юридичної точки зору коаліції в нас немає», - наголосив М.ТОМЕНКО. Він додав, що вона може з’явитися лише 30 березня (відомо, що на поточному та наступного тижня ВР не працюватиме в сесійному режимі, тому новообрані народні депутати не зможуть скласти присягу, а 30 березня буде перше пленарне засідання – УНІАН), коли складуть присягу нові депутати, які пройдуть за списком тих політичних сил, які ввійшли до коаліції.

У той же час, народний депутат України з фракції НУ-НС Юрій КАРМАЗІН зазначив, що новообрані народні депутати зможуть скласти присягу в тому випадку, «якщо ми дамо їм». Він підкреслив, що не виконані деякі формальності. При цьому не уточнив, про що йдеться. За його словами, «ми можемо діяти адекватно і не дати прийняти присягу».