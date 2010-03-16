Тимошенко оголосить склад опозиційного уряду

Голова Координаційної ради об’єднання опозиційних партій Юлія ТИМОШЕНКО завтра оголосить склад опозиційного уряду.

Про це УНІАН повідомили в БЮТ.

Оголошення складу опозиційного Кабміну заплановане на 12.00 у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні фракції БЮТ було ухвалене рішення висунути на посаду глави опозиційного уряду депутата від БЮТ Сергія СОБОЛЄВА. Крім того, до складу уряду увійдуть 20 членів – 4 віце-прем’єр-міністри та 16 міністрів.