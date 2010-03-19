Азаров пропонує багатим обійтися без Мерседесів і Майбахів

Уряд України ставить перед собою завдання за допомогою економічних реформ зменшити розрив між бідними та багатими українцями. Про це повідомив прем`єр-міністр Микола Азаров сьогодні в Донецьку, інформує Остров.

Він підкреслив, що зараз перед урядом стоїть завдання пожвавити внутрішній ринок. «Все, що працює на пожвавлення внутрішнього ринку ми підтримуватимемо. Різні заходи, пов`язані з підвищенням оподаткування цього року не будуть прийняті. Це однозначно», - пообіцяв прем`єр-міністр.

На думку Азарова, не можна далі підвищувати податки. «Потрібно дуже обережно підходити до цих питань. Інша справа, що багаті повинні поділитися з бідними», - вважає прем`єр.

Він повідомив, що запропонував міністерству економіки порахувати, скільки дорогих машин завозиться на Україну. Чи "можемо ми обійтися без "Мерседесів", "Роллс-ройсів", "Майбахів"? Якщо хтось не може без них обходитися, то хай він платить п`ятикратну вартість", - сказав Азаров.

Він пообіцяв, що бідні люди не постраждають в результаті реформування економіки. «Ми зробимо так, щоб навантаження реформування економіки більшою мірою лягло на людей багатих. Наше завдання зменшити розрив між бідними й багатими. Це вимога економіки. Якщо ми хочемо, щоб економіка була стабільною, значить, наше завдання зробити так, щоб більшість людей були заможними», - підкреслив Азаров.