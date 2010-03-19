Посол Росії: Януковичу слід бути дуже обережним

Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає одним із головних ризиків для розвитку політичної ситуації в Україні відсутність гарантій стабільності.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Донецьку після закінчення конференції «Російсько-українські відносини в нових політичних умовах», у якій він брав участь.

«Я думаю, що ніхто з відповідальних людей в Україні зараз не скаже мені гарантовано про те, що ця ситуація (що склалася після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом, створення нової більшості у Верховній Раді та формування нового уряду. - УНІАН) - навічно, і що вона не зміниться через рік, через два, через три. У цьому, власне, і полягає ризик», - заявив посол.

У той же час він зазначив, що сьогодні в Україні створені унікальні політичні можливості, коли всі гілки влади об`єднані. Завдяки цьому, вважає М.ЗУРАБОВ, можна багато чого досягти у розвитку держави. «Погодьтеся, це рідкісний випадок, коли усі органи української влади можуть сьогодні поставити перед собою і спробувати реалізувати дуже амбітні плани», - сказав він.

Однак, на думку посла, для реалізації цих планів влада має ретельно продумати кроки, тому що наразі в Україні немає гарантій у стабільності нинішньої ситуації. «Не помічати активності української опозиції, не помічати різницю в настроях – зокрема, і у ставленні до результатів кроків і виборів – ми, звичайно, не можемо. І в цьому, безумовно, – основний ризик ... Найближчим часом вивіреність кроків і Президента України, і уряду, має бути настільки точною, щоб хоча б не порушити той досягнутий рівень підтримки, який в українському суспільстві зараз існує стосовно В. ЯНУКОВИЧА, і по можливості його наростити», - заявив М.ЗУРАБОВ.

«Ви прекрасно розумієте, що якщо це будуть непрості, драматичні з точки зору сприйняття українського населення кроки, то, природно, що довіра людей і, отже, репутаційні втрати – вони неминучі. Ось ці ризики ми бачимо», - додав російський посол.

Разом з тим він зазначив, що РФ «надзвичайно зацікавлена» у тому, щоб «неймовірний за своєю амбітністю план», який пропонує команда В. ЯНУКОВИЧА, був успішним. «І якраз все, що зараз робить В.ЯНУКОВИЧ, свідчить про це... І ми, звичайно ж, будемо намагатися, щоб все так і сталося», - заявив російський посол.

При цьому він додав: «Звичайно, я не можу самого себе переконати у тому, що процес, який відбувається в Україні, набуває незворотного характеру. Я дуже сильно сподіваюся на це».