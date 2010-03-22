Під ВР громадські організації вимагатимуть призначити місцеві вибори

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», народний рух «Третя Республіка», Альянс «Майдан», громадське об`єднання "Львівська громада", громадські організації «Громадський Форум Івано-Франківська», «Сила країни», «Кияни, об’єднуємось» 29 березня 2010 року з 9.00 проведуть пікетування Погоджувальної ради Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 18/2) з вимогою призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року.

Активісти громадських рухів закликають всі громадські організації країни та всіх громадян, небайдужих до долі держави, приєднатися до пікетування Верховної Ради і виступити з вимогою внести до порядку денного проект постанови ВР (реєстр. № 6077), поданої 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ.

Громадські організації піднімуть хвилю громадянського опору, виступаючи під гаслами: «ДАЙОШ місцеві перевибори 27 червня 2010 року!!!», «Мерів-корупціонерів і депутатів-мародерів – ГЕТЬ!!!», «Скасування місцевих виборів – консервація зла і стабілізація беззаконня», «Узурпатори – скасувальники виборів – NO PASARAN!», «Скасування місцевих виборів – цинічне глумління над демократією», «Не допустимо передачі депутатських мандатів у спадщину!».

Громадянські рухи рішуче засуджують постанову Верховної Ради України № 1889-VI про відміну місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, яку вважають «цинічним знущанням над демократією», оскільки в статті 141 Конституції України вказано, що сільські, селищні та міські голови обираються строком на чотири роки. При цьому останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати приступили до своїх обов’язків в квітні 2006 року. Таким чином, навіть призначення дати виборів на 30 травня 2010 року неконституційним шляхом продовжує їх повноваження на декілька місяців.

«Найгірші прогнози підтверджуються: відсутність масових акцій протесту і потурання діям Партії регіонів, що прийшла до влади, може привести до того, що місцевих виборів у найближчі роки не буде взагалі. Підтвердження тому – нещодавня заява народного депутата від ПР Володимира ВЕЧЕРКА, який запропонував провести місцеві вибори разом з парламентськими наприкінці 2012 року. Крім того, місцевих виборів не хочуть Блок Литвина і комуністи, які тримаються за останнє, боячись виявитися за бортом», – підкреслює один з організаторів пікетування – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Форум порятунку Києва», «Третя Республіка», Альянс «Майдан», «Громадський Форум Івано-Франківська», «Сила країни», «Кияни, об’єднуємось», ГО «Львівська громада» закликають всі «здорові сили суспільства» підняти всеукраїнський суспільний опір і не відступати до тих пір, поки не буде визначена найближча дата чергових виборів до місцевих органів влади.

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