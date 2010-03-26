Студенти викликають Табачника на дуель

Українське студентство сьогодні “кинуло рукавичку” міністру освіти та науки України Дмитру ТАБАЧНИКУ, вимагаючи його негайної відставки з цієї посади.

Таким флеш-мобом в УНІАН сьогодні розпочалася прес-конференція, присвячена всеукраїнської акції студентства "Табачника – геть!". Учасники прес-конференції увійшли в залу у білих рукавичках, зняли по одній і кинули їх нібито в обличчя Д.ТАБАЧНИКУ.

"Виклик абсолютно прямий. Ми сьогодні це ще раз підтверджуємо, бо ще 15 березня всі студенти вже кинули йому виклик. Надалі протестні акції в Україні будуть тривати, і кампанія "Табачника – геть!" відверто заявляє: пане міністре, ви не подобаєтеся студентству, ви не та людина, яка є для них авторитетом, тому просимо вас піти з честю з цієї посади. Ми продовжуватимемо протестні акції до того часу, поки таке рішення не буде прийнято", - сказала представник Громадської ради при Міністерстві освіти та науки України Олена ФРАНКІВСЬКА.

Водночас, за її словами, студентство погоджується вислухати позицію міністра, якщо він побажає зустрітися зі студентами у прямому ефірі чи на прес-конференції.

Студенти також заявили про тиск на адресу активістів громадського руху "Табачник – геть!" з боку ректоратів, а також правоохоронних органів. За їх словами, під час декількох акцій міліція вдавалася до затримань студентів.

Зокрема, перші затримання відбулися напередодні, 25 березня, у Києві під час чергової акції з вимогою відставки Д.ТАБАЧНИКА перед головним корпусом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, коли до цього навчального закладу приїхав міністр науки та освіти на нараду з ректорами.

"Міліція так і не змогла сформулювати підстави, за якими мене було затримано. Я провів у відділку більше двох годин, де у мене зняли відбитки пальців, пожартували, що гарно мати справу з інтелігентами, оскільки не має шрамів на руках і гарно виходять відбитки пальців. Обшукати мене не наважились, а вже після всіх затриманих обшукували", - повідомив аспірант Анатолій ПІКУЛЬ, якого було вчора затримано у Києві.

Учасників студентського спротиву підтримав також і український письменник Анатолій ДНІСТРОВИЙ, який оприлюднив звернення до ректорів вищих навчальних закладів, студенти яких протестують проти призначення Д.ТАБАЧНИКА. "Ми просимо вас у цей нелегкий час, коли громадянське суспільство народжується в муках, підставити нам своє плече підтримки. Закликаємо публічно запевнити студентську громаду, що ви не чинитимете тиску на студентів ваших вузів, які висловлюють власну громадянську позицію стосовно відставки Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки України", - йдеться у зверненні.

Наприкінці прес-конференції її учасники зняли і другу рукавичку. "Революція не робиться в білих рукавичках, тому ми знімаємо і другу рукавицю", – заявила О.ФРАНКІВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, в України з 15 березня в усіх регіонах проходять студентські акції з вимогою відставки Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.