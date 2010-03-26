Янукович: якщо КС визнає коаліцію незаконною, підемо на вибори

До кінця березня в Україні буде завершено процес формування всієї вертикалі виконавчої влади.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі із делегацією Європарламенту, очолюваною віце-президентом групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів в Європарламенті Адріаном СЕВЕРИНОМ.

Глава держави зазначив, що головні зусилля нової влади зараз спрямовані на стабілізацію політичної та економічної ситуації.

«Створено коаліцію в парламенті, затверджено новий склад уряду, йде формування місцевих органів влади», – сказав Президент України.

Він підкреслив, що зараз іде процес підготовки державного бюджету на 2010 рік.

«Ми маємо намір вже у квітні подати проект бюджету до Верховної Ради, і ми зробимо все, щоб він був розглянутий і схвалений до кінця квітня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляється, головною темою зустрічі стало прискорення процесу скасування візового режиму. Президент зазначив, що позитивно сприйняв рішення Європарламенту щодо визнання права України претендувати на членство в ЄС та перспектив впровадження безвізового режиму.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності прискорення розробки «дорожньої карти», виконання якої дозволить запровадити безвізовий режим для поїздок громадян України до країн Євросоюзу.

У ході зустрічі також обговорювалася ситуація з розглядом у Конституційному Суді подання щодо легітимності формування парламентської коаліції.

«Якщо Конституційний Суд визнає, що коаліцію сформовано незаконно, я прийму рішення про дострокові парламентські вибори. Я ніколи за жодних обставин не піду на порушення діючої Конституції», – наголосив Президент України.

У свою чергу А.СЕВЕРИН зазначив: «Ми – ваші друзі. Друзі справжні і давні. І саме ця дружба посприяла тому, що ми змогли так швидко сюди приїхати. Дуже добре, що нам не довелося переоцінювати свою позицію до політичних процесів, які відбуваються в Україні, і тому ми всім хотіли заявити про нашу підтримку вас і політичного керівництва України. Ваші обіцянки виважені, і тому є більші сподівання на те, що вони будуть виконані».

«Ми задоволені, що вам вдалося створити коаліцію, яка зараз візьметься за вирішення нагальних політичних та економічних питань, і ми сподіваємося, що Конституційний Суд винесе рішення, яке підтверджує правомірність створення цієї коаліції. Безумовно, дочасні вибори могли б бути також конституційним виходом, але нам більше імпонує стабільність у державі, аніж позачергові вибори», - підкреслив А.СЕВЕРИН.