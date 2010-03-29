Експерт: ЖКГ на сьогодні несе загрозу національній безпеці

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що проблема реформування житлово-комунальної галузі набуває політичного характеру.

Реформування житлово-комунальної галузі перестало бути проблемою виключно місцевих властей, рішення якої знаходиться на рівні управлінських механізмів, і сьогодні несе загрозу національній безпеці і набуває відверто політичного характеру.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

На його думку, житлово-комунальна галузь перестала бути проблемою виключно місцевих властей. Галузь ЖКГ на сьогодні несе загрозу національній безпеці і набуває відверто політичного характеру.

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, сьогодні вже «цілком зрозуміло, що будь-яка влада не прагне займатися непопулярною в країні комунальною реформою.

«Владі – як центральній, так і місцевим – складно відмовитися від послуг економічно неефективних комунальних монополій і, в той же час, вони не ризикують вдаватися до реформування галузі. Тоді як зношеність міської, транспортної інфраструктури, комунальних об`єктів несе вже загрозу національній безпеці. І рівень вирішення таких проблем знаходиться в політичній площині», - переконаний експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, ігнорування політиками актуальних для пересічного громадянина проблем ЖКГ приводить до спаду довіри виборців до традиційних політичних партій. «Ні в команді ТИМОШЕНКО, ні в команді ЯНУКОВИЧА не приділяли належної уваги питанням реформування ЖКГ», - підкреслив він.

При цьому, вважає політолог, сьогодні, коли перед країною виникає потреба підвищення тарифів, люди покірливо не платитимуть за неякісні житлово-комунальні послуги.

«Це означає, що протесні настрої виборців переходять на інший, відчутніший рівень. І якщо раніше ми відстежували протест проти політиканства, то зараз існує запит на вирішення конкретних завдань, чого не можуть забезпечити традиційні політичні партії», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У зв`язку з цим, на його думку, цілком можна прогнозувати вихід на політичну арену цільових політичних рухів, зокрема, таких, як «Комунальний фронт» і йому подібних, таких, що борються зі свавіллям тарифоутворення і монополіями в комунальній сфері.