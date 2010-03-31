Усі заступники голови Полтавської ОДА написали заяви про звільнення

Усі заступники голови Полтавської обласної державної адміністрації написали заяви про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Полтавській ОДА.

«Сьогодні заступники колишнього голови Полтавської облдержадміністрації написали заяви про звільнення у зв`язку з припиненням повноважень Валерія АСАДЧЕВА. Наприкінці цього тижня новий голова Полтавської ОДА Олександр УДОВИЧЕНКО поїде до Києва, щоб затвердити вже своїх заступників. Можливо, деякі з них залишаться на своїх посадах», - сказав представник Полтавської ОДА.

За його словами, не виключено, що в нового губернатора О.УДОВИЧЕНКА скоротиться з 6 до 4 число заступників.

Як повідомлялося, 26 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив О.УДОВИЧЕНКА головою Полтавської обладміністрації, звільнивши В.АСАДЧЕВА.

У В.АСАДЧЕВА першим заступником працював Іван БЛИЗНЮК, заступниками - Володимир АНДРІЄНКО, Андрій БАРАНОВ, Надія МЯКУШКО, Сергій ЯСИНСЬКИЙ і Сергій СОЛОВЕЙ.