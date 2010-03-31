У Азарова хочуть майже вдвічі скоротити кількість органів нагляду

Уряд планує скорочення кількості органів державного контролю та нагляду майже вдвічі - з 78 до 40. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, коментуючи схвалення Урядовим комітетом з питань реформ чергового проекту закону з питань дерегуляції економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він повідомив, що законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачає, зокрема, скорочення кількості органів державного контролю та нагляду майже вдвічі - з 78 до 40.

За словами віце-прем’єра, адміністративні перепони стримують інвестування в українську економіку більше, ніж нерозвинута інфраструктура. Зняття цих перешкод є надзвичайно важливим завданням уряду. Згідно з дослідженнями IFC (МФК), лише на три процедури – перевірки, дозволи і технічне регулювання – український бізнес у 2008 році витратив близько 8,2 млрд. гривень. «Це майже один відсоток ВВП. На ці гроші бізнес міг би створити більше двохсот тисяч робочих місць, але вимушений був годувати армію чиновників», - зауважив віце-прем’єр.

С.ТІГІПКО підкреслив, що українські підприємства зараз перевіряються у 10-15 разів частіше, ніж європейські. «Керівники деяких українських підприємств до двох робочих днів на тиждень витрачають на спілкування з перевіряючими органами. Така ситуація є неприпустимою. Ми продовжимо роботу над кардинальною дерегуляцією економіки, яка дозволить значно підвищити інвестиційну привабливість України», - зазначив С.ТІГІПКО.