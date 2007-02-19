Богатирьова бачить європерспективу України за 10 років

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА переконана, що протягом наступних 10 років „ми пройдемо нелегкий шлях євроінтеграції”.

Як повідомила речник фракції ПР Людмила ХАРІВ, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила, коментуючи заплановану на березень експертну зустріч щодо укладення нової Посиленої угоди про співробітництво між Україною і Європейським Союзом.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що в Брюсселі, Берліні та Парижі, в свою чергу, повинні остаточно усвідомити, що “Україна зробила свій вибір – це вибір, в основі якого лежать цінності та принципи європейської демократії”.

Разом із тим, Р.БОГАТИРЬОВА вважає за недоцільне протиставляти європейський напрямок відносинам із Росією. “Історія продемонструвала хибність і безперспективність політики створення штучних ліній розподілу та створення країн-лімітрофів у Європі”, – наголосила вона.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, для втілення стратегічних євроінтеграційних перспектив України особливої актуальності набувають переговори щодо майбутньої базової угоди з Євросоюзом, яка прийде на зміну Угоді про партнерство і співробітництво. Тому, вважає депутат, для спільного європейського майбутнього особливої актуальності набуває включення у новий договір положення про відкритість ЄС для України.

„Українська сторона підтвердила своє прагнення і заслуговує на чітку європейську перспективу та проведення переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію. У 2006 році в Україні відновлено економічне зростання. Україна тісно співпрацює з ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки” – цитує слова лідера фракції речник Л.ХАРІВ.

Зокрема, в заяві координатор парламентської більшості висловлює переконання у необхідності “прискорення темпів нашого діалогу з метою розвитку співробітництва з ЄС на більш високому рівні”.

Особливої уваги, вважає Р.БОГАТИРЬОВА, на даному етапі необхідно приділити переговорам про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Водночас, зазначає депутат, крім амбіцій, повинні враховуватися й об`єктивні фактори. Під час переговорів на експертному рівні необхідно максимально відпрацювати відповідні механізми захисту української економіки від можливих негативних явищ, які можуть виникнути внаслідок створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що вітчизняним товаровиробникам потрібно отримати недискримінаційний доступ на ринки Європи, а для наших громадян важливо створити сприятливий режим перетину кордонів Європейського Союзу.