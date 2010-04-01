Ющенко живе на держдачі, бо у Нових Безрадичах - ремонт

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО “не має наміру приватизовувати жоден об’єкт державної власності", – заявила його речник Ірина ВАННИКОВА, коментуючи питання щодо уваги ЗМІ до державної дачі, на якій проживає екс-президент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, І.ВАННИКОВА наголосила, що "рішення щодо надання об’єктів державної власності у користування приймається нинішньою владою. Однак воно не означає намірів В.ЮЩЕНКА приватизовувати ці об’єкти чи користуватися ними довічно".

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО – єдиний політичний лідер в Україні, який чесно задекларував всі доходи, видатки та нерухоме майно на себе, а не на підставних осіб. Він сам придбав землю і своїм коштом збудував будинок у Нових Безрадичах, – на відміну від політиків, які будувалися на землях державних санаторіїв та заповідників.

"Віктор ЮЩЕНКО не приховує статки і за так званою "орендою", як це роблять деякі нинішні опозиціонери", - підкреслила І.ВАННИКОВА.

Вона повідомила, що нині власний будинок В.ЮЩЕНКА у Нових Безрадичах проходить необхідну реконструкцію. Після її завершення власне там мешкатиме попередній Президент України.

"Ми розуміємо вболівання журналістів за таке актуальне для суспільства питання, як поточне використання державних дач. В.ЮЩЕНКО неодноразово наголошував, що не прагне отримати жодного об’єкту державної власності. Він – єдиний із політичних лідерів, який відреагував на питання щодо використання ним об’єктів державної власності – всупереч поширеній практиці ігнорування таких запитів. Відтак, сподіваємося, нині питання зняті”, - сказала річниця В.ЮЩЕНКА.

“Ми очікуємо, що свобода слова, яка стала реальністю в країні за попередні п’ять років, спонукає журналістів до такої ж наполегливої уваги до інших політиків, їхніх статків, маєтків, декларацій про доходи, – і вимогливості щодо отримання відповідей від них", – підсумувала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц. р. в інтерв’ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» В.ЮЩЕНКО заявив, що не бачить проблем у тому, що він досі проживає на президентській дачі в Конча-Заспі.

Відповідаючи на запитання, чи залишиться він жити на цій дачі й надалі, В.ЮЩЕНКО сказав: «У чому питання? Є ж закон, згідно з яким для Президента після його перебування на посаді формуються певні рішення про його статус. Не я сам прописую собі ці статусні речі, не я ухвалюю відповідний указ». В.ЮЩЕНКО зазначив, що це належить до компетенції діючого Президента. «До нього, як автора ухваленого рішення, вам і слід звернутися. Крім того, ви можете звернутися до світового досвіду. Подивіться, де в Чехії проживає Вацлав ГАВЕЛ. Або в Америці, або в Росії – у будь-якій країні колишній Президент», - сказав він.

“Українська правда” сьогодні, 31 березня, опублікувала матеріал “Блиск та убогість "опозиціонера" Ющенка”, в якому, з посиланням на офіційні відповіді посольств різних країн, йдеться про те, що у Чехії, Британії, Франції, Німеччині, Швеції державне майно – дачі, резиденції, тощо, - не залишають в довічне користування колишнім високопосадовцям, як це робиться в Україні.