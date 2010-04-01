Експерт: в Україні лише жінки здатні на радикальні реформи

В Україні традиційно лише жінки здатні на радикальні реформи, чоловіки-управлінці, особливо консервативного радянського виховання, більш прагнуть до кулуарних переговорів і конформізму. Так директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА прокоментував фразу прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про нездатність жінок витримувати навантаження роботи в Кабміні та взяти на себе відповідальність за реформування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за словами В.БАЛИ, «традиційно саме жінки в сучасній українській історії демонстрували найбільшу схильність до радикальних економічних реформ. Тут варто відзначити й працездатність Юлії ТИМОШЕНКО, й напористість Олександри КУЖЕЛЬ, і послідовність Ірини АКІМОВОЇ, й професіоналізм Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ. Водночас, чоловіки-управлінці в більшості випадків демонструють рідкісний консерватизм і конформізм, прагнучи вирішити гострі проблеми в кулуарному режимі, не виводячи їх у публічну площину. Така модель поведінки завжди має небезпечні наслідки для залучення інвестицій та створення зрозумілого конкурентного середовища».

На думку В.БАЛИ, нинішній формат опозиції також будуватиметься навколо жінок-реформаторів. «Ю.ТИМОШЕНКО зараз очевидно перебуває в процесі завершення побудови опозиційної моделі діяльності. Й ключовими особами цієї моделі будуть саме жінки, які зарекомендували себе як реформатори, – та ж Людмила ДЕНІСОВА, Н.КОРОЛЕВСЬКА та інші». За словами експерта, «інформація про можливі кадрові чистки й дистанціювання від Ю.ТИМОШЕНКО таких активних політиків, швидше за все, орієнтована на розкол усередині команди і є прикладом конкурентної боротьби всередині опозиції».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ 19 березня в Дніпропетровську заявив, що «не жіноча це справа - проводити реформи в Україні». "Одні говорять, що наш уряд великий, другі, що в уряді немає жінок, немає на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Лише нудні обличчя. При всій моїй повазі до жінок – не жіноча справа проводити реформи", - підкреслив він.