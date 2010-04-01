Київське метро на Великдень працюватиме довше
15:38, 01 квітня 2010Політика
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Повідомила прес-служба
З нагоди святкування світлого Христового Воскресіння та з метою забезпечення нормальної роботи у святковий день змінюється режим роботи Київського метрополітену.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київського метрополітену”, так, у ніч з 3 на 4 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.
Крім того, вранці 4 квітня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше.
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