Київське метро на Великдень працюватиме довше

15:38, 01 квітня 2010
Політика
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Повідомила прес-служба

З нагоди святкування світлого Христового Воскресіння та з метою забезпечення нормальної роботи у святковий день змінюється режим роботи Київського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київського метрополітену”, так, у ніч з 3 на 4 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.

Крім того, вранці 4 квітня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше.

 

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