В Україні розпочалася призовна кампанія

Сьогодні, 1 квітня, в Україні стартувала призовна кампанія “Весна - 2010”, в ході якої на строкову військову службу призвуть 26 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, відповідно до наказу міністра оборони, у квітні-травні передбачається звільнити в запас з лав Збройних сил України солдатів і матросів, сержантів і старшин, призваних у квітні-травні 2009 року, а також матросів і старшин кораблів, суден і берегових частин бойового забезпечення Військово-Морських сил, призваних у жовтні-листопаді 2008 року.

У квітні-травні 2010 року на строкову військову службу призиватимуться громадяни України чоловічої статі 1985-1992 років народження, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років і які не мають права на відстрочку від призову на строкову військову службу або втратили його.

Загалом планується призвати 26 тис. осіб, що на 450 осіб менше, ніж восени минулого року. З них до лав Збройних сил України буде призвано 20 тис. осіб, що на 500 осіб більше, ніж під час минулорічної осінньої призовної кампанії, до Внутрішніх військ МВС України – 5 тис. 100 осіб та Державної спеціальної служби транспорту - 900 осіб.

Проведення призовної кампанії “Весна-2010” забезпечуватимуть 24 обласні, Київська міська та Кримська Республіканська призовні комісії.

Рішенням уряду на організоване проведення весняної призовної кампанії 2010 року з державного бюджету буде виділено 1 млн. 677 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявив, що в державі зберігатиметься змішана форма комплектування Збройних сил України, тобто за призовом на строкову військову службу та на професійних контрактних засадах.

Перехід до професійної контрактної армії буде забезпечений з 2011 року і триватиме, за оптимістичними оцінками керівництва Міноборони, щонайменше п’ять років.