У Єврокомісії схильні вірити Януковичу

Європейська комісія не має підстав не вірити заявам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про наміри інтегрувати Україну до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Ми знаємо, що Президент ЯНУКОВИЧ значно змінився за останні 10 років, коли він вдруге перебував на посаді прем’єр-міністра, він проводив політику, яка абсолютно відрізнялася від політики, яку він проводив, коли був прем’єр-міністром вперше”, - сказав він.

“Треба нагадати, що якраз за часи другого прем’єрства ЯНУКОВИЧА Україна провела через парламент 21 закон, який дав їй можливість приєднатися до Світової організації торгівлі. Тому немає жодних підстав для того, щоб ставитися з підозрою до нової влади”, - додав представник Єврокомісії.

За словами Х.МІНГАРЕЛЛІ, обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України та призначення на ключові посади членів його команди було сприйнято в Єврокомісії як можливість подальшого зближення з Україною.

Чиновник також зазначив, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО є досить сильними політиками і, як правило, виконують свої обіцянки.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Брюсселі після зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжі БУЗЕКОМ В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна і Європейський Союз починають виходити на конкретні кроки і терміни на шляху європейської інтеграції держави.

27 березня міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО під час виступу перед учасниками Брюссельського Форуму заявив, що ключовими пріоритетами зовнішньої політики України є ефективна реалізація курсу на євроінтеграцію, забезпечення дружніх та партнерських відносин з РФ та наповнення практичним змістом стратегічного партнерства зі США.