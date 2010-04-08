КС ще раз розгляне легітимність "тушок"
17:34, 08 квітня 2010Політика
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Тепер за поданням БЮТ
|Андрій СТРИЖАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КС Андрій СТРИЖАК.
За його словами, провадження було відкрито вчора.
У своєму поданні автори відзначають неконституційність деяких положень закону про Регламент Верховної Ради України.
А.СТРИЖАК зауважив, що це подання не було об’єднано для розгляду з поданням народних депутатів від Партії регіонів у зв’язку з тим, що зміст цих подань різний і не може об’єднуватися.
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