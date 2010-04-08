КС ще раз розгляне легітимність "тушок"

Конституційний Суд України відкрив провадження за поданням народних депутатів від БЮТ щодо легітимності формування коаліції у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КС Андрій СТРИЖАК.

За його словами, провадження було відкрито вчора.

У своєму поданні автори відзначають неконституційність деяких положень закону про Регламент Верховної Ради України.

А.СТРИЖАК зауважив, що це подання не було об’єднано для розгляду з поданням народних депутатів від Партії регіонів у зв’язку з тим, що зміст цих подань різний і не може об’єднуватися.