КНМП: порушення прав журналістів призвело до Помарачевої революції

Київська незалежна медіа-профспілка висловлює стурбованість у зв’язку з низкою фактів брутального поводження представників влади з журналістами.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Київської незалежної медіа-профспілки, голова Комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ звертає увагу нової влади, що саме порушення прав журналістів 2004 року і раніше спричинило масові журналістські акції протесту та призвело до програшу нинішньої владної команди на позаминулих виборах.

“І саме дотримання принципів свободи слова і, хоча не безсумнівне, але дотримання прав журналістів дало змогу встановити в країні демократичні засади, які дозволили нинішній владній команді у відкритій конкурентній боротьбі виграти вибори”, - зауважив Ю.ЛУКАНОВ.

Він наголосив, що повернення до минулих принципів, а точніше безпринципності у відносинах із засобами масової інформації спричинить нові заворушення у журналістському середовищі.

“Спроба СБУ поставити під свій контроль телеканал ТВі, затримання групи журналістів під час прес-конференції в Українському домі, хамство міського чиновника по відношенню до журналіста телеканалу СТБ - це лише кілька прикладів. Перераховані факти, на перший погляд, ніяк не пов’язані між собою. Але вони дають уявлення про атмосферу, яка встановлюється в Україні. Якщо нова влада не дасть належних оцінок порушенням законів, то вона ризикує посіяти бурю”, - заявив Ю.ЛУКАНОВ.