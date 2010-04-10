Азаров: за такої ціни на газ хімія та металургія зупиняться

Ціна газу, що закуповується Україною в Російській Федерації, у другому кварталі 2010 року становитиме 348-350 доларів за тисячу кубометрів.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер".

"У першому кварталі у нас ціна на газ - 330 доларів на вході (в Україну - УНІАН), у другому кварталі ми будемо мати 348-350 дол. Другий квартал уже розпочався", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що з урахуванням 70 доларів ПДВ і 30 доларів на транспортні витрати у підсумку ціна газу для промислових підприємств збільшується до 450 доларів, і їх робота може бути зупинена.

"Що це означатиме? Що хімія наша зупиниться. Хімія не може працювати за такою ціною. Металурги, швидше за все, теж припинять роботу, тому що ціна газу зробить їхню продукцію нерентабельною", - заявив М. АЗАРОВ.

Він підкреслив, що якщо ціна газу, що закуповується, не буде знижена, то економіка України зіткнеться із "дуже серйозними труднощами".

Разом з тим, він зазначив, що є усі підстави очікувати, що переговори з Росією щодо зниження ціни газу закінчаться для України результативно.