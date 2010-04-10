Зустріч Путіна та Азарова перенесли
14:43, 10 квітня 2010Політика
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Дані прес-служби уряду Росії
Зустріч прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА запланована в заміській резиденції Ново-Огарьове на 17.30 за московським часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі уряду Росії.
Після зустрічі В.ПУТІН відвідає місце катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського.
Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час телефонної розмови М.АЗАРОВ домовився сьогодні в Москві зустрітися з В.ПУТІНИМ.
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