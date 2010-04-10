Зустріч Путіна та Азарова перенесли

Зустріч прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА запланована в заміській резиденції Ново-Огарьове на 17.30 за московським часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі уряду Росії.

Після зустрічі В.ПУТІН відвідає місце катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня під час телефонної розмови М.АЗАРОВ домовився сьогодні в Москві зустрітися з В.ПУТІНИМ.