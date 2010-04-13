«Наша Україна» сподівається, що ПАРЄ визнає Голодомор геноцидом

Партія «Наша Україна» сподівається, що Парламентська асамблея Ради Європи визнає Голодомор в Україні геноцидом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це йдеться в заяві “Нашої України” щодо запланованого на 26-30 квітня заслуховування у ПАРЄ доповіді про Голодомору в Україні.

”Будь-які інші підходи окрім визнання Голодомору геноцидом українське суспільство розцінюватиме як такі, що суперечать історичній правді та спрямовані на часткове виправдання злочинців”, - зазначається в заяві.

В “Нашій Україні” наголошують, що історично справедливе рішення з даного питання є важливим не лише для України, а й для самої ПАРЄ, оскільки воно покаже на скільки ця європейська інституція самостійна в ухваленні своїх рішень і не піддається зовнішнім кон’юнктурним впливам.

“Ми розуміємо, що на депутатів ПАРЄ здійснюється серозний тиск з боку представників та інституцій Російської Федерації, яка в останні роки взяла курс на “відбілення” особи Йосипа Сталіна”, - наголошується в заяві.

В “Нашій Україні” очікують, що ПАРЄ під час розгляду даного питання керуватиметься не брехливими сталінськими концепціями про те, що у голоді 1932-1933 рр. на території України винна посуха і «перегини на місцях», а враховуватиме нові незаперечні докази щодо штучного і цілеспрямованого характеру організованого Голодомору. Зокрема, рішення Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 р., який визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді української національної групи у 1932-1933 рр. шляхом штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення, а також висновки науково-демографічної експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України щодо людських втрат України внаслідок вчиненого геноциду.

Також у “Нашій Україні” нагадують, що Голодомор в Україні став однією з найбільших гуманітарних катастроф в історії людства. За оцінками істориків, за неповний рік – з осені 1932 до початку літа 1933 року – від штучно організованого голоду в Україні вимерло від 10% до 25% населення. У пік цієї трагедії вмирало 17 людей щохвилини, тисяча – щогодини, 25 тисяч – щодоби.

У заяві також зазначається, що Голодомор як злодіяння тоталітарної системи повністю відповідає поняттю геноциду, що міститься у резолюції ООН 1946 року, Конвенції ООН 1948 року про попередження злочину геноциду і покарання за нього і у Римському статуті Міжнародного кримінального суду 1998 року.

“Наша трагедія має стати застереженням для усіх націй. Якщо світ не засвоїть страшного уроку, не засудить організаторів Голодомору, не визнає його актом геноциду, подібні масові злочини зможуть повторюватися знову і знову – в інші часи, в інших куточках земної кулі», - наголошується в заяві.