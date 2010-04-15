Єфремов не виключає, що для Януковича знайдеться посада у ПР

У суботу, 24 квітня, відбудеться черговий з’їзд Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, під час з’їзду планується обрати нового голову Партії регіонів замість Віктора ЯНУКОВИЧА.

О.ЄФРЕМОВ зауважив, що з’їзд відбудеться в Українському домі.

Водночас, за його словами, через те, що зал в Українському домі невеликий, в партії мають намір не запрошувати до зали журналістів, а надати їм змогу стежити за проведенням заходу у прес-центрі.

«Безумовно, преса буде, і у неї буде можливість бачити, як все відбувається», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також не виключив, що для В.ЯНУКОВИЧА також знайдеться посада в партії, зокрема, виконавчого секретаря чи почесного голови партії.