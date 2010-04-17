Грищенко сподівається, що в ЄС ще знайдуться лобісти України

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається, що в Європейському Союзі знайдуться люди, які як і загиблий президент Польщі Лех Качинський, будуть підтримувати Україну на шляху до Європейського співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим»., відповідаючи на запитання, як загибель президента Польщі, який був головним лобістом України на Заході, позначиться на шляху євроінтеграції України.

«Я думаю, що його спадщина, його думки про те, що Україна має бути в Європі, є важливим сигналом, який долає час і простір. Я сподіваюсь, що в ЄС знайдуться інші, які будуть підтримувати нашу країну»», - сказав міністр.

Він також зазначив, що з загибеллю Л.Качинського, не тільки Польща, а й весь світ втратив видатного політичного діяча, який прожив не просте політичне життя.

«Саме тому його загибель стала трагедією, яку сприйняли у найвіддаленіших регіонах світу», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і він візьмуть участь у церемонії поховання польського президента у Кракові 18 квітня.