Грищенко про претензії Румунії: нікому нічого не віддамо

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що претензії Румунії щодо українського острова Майкан на Дунаї не мають під собою жодних правових підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав у програмі «Велика політика».

«У нас немає сумнівів, що претензії, які виголошуються, не мають ніяких правових підстав», - сказав міністр.

За його словами, позиція української сторони ґрунтується на відповідних документах, які свого часу були підписані з Румунією.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що МЗС України дуже уважно відстежує будь-які прояви посягань на нашу територіальну цілісність, «навіть якщо це клаптик землі десь посередині річки». «Ми нікому нічого не віддаємо і не збираємося цього робити»», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Румунія претендує на український острів на річці Дунай. Про це пише газета “Сегодня” (№81) з посиланням на народного депутата Геннадія ЗАДИРКА (фракція БЮТ).

За інформацією парламентарія, територіальні претензії Румунії стосуються невеликого (1500 х 800 м) незаселеного острова Майкан на Дунаї (по якому проходить кордон) між містами Кілія і Вилкове.

За міжнародним правом, якщо кордон між країнами проходить річкою, то він проходить по фарватеру, якщо сторони не домовилися інакше. Але фарватер, що проходив між великим островом Бабин (Румунія) та українським островом Майкан, обмілів, замулився, і тепер судна ходять між Майканом та українським берегом, зазначив Г.ЗАДИРКО, додавши, що на цій підставі рік тому румуни вперше заявили про перенесення кордону, після чого Майкан став би румунським.