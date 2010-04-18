Янукович вилетів до Кракова

Українська офіційна делегації на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вилетіла до Кракова для участі у церемонії поховання Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у складі української делегації також міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО та міністр з питань палива та енергетики Юрій БОЙКО.

Українська офіційна делегація вилетіла з “Борисполя” літаком Ту-134 Державного авіаційного підприємства «Україна», що обслуговує вище керівництво держави.