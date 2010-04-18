Тимошенко вилетіла до Кракова

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла літаком до Кракова (Польща), де сьогодні відбуватиметься похорон Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера опозиції Марина СОРОКА.

«Юлія ТИМОШЕНКО щойно вилетіла до Кракова», - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Лех Качиньський та його дружина Марія будуть поховані під Баштою Срібних Дзвонів у кафедральному соборі краківського королівського замку Вавель.

Там о 14.00 пройдуть богослужіння і офіційна церемонія прощання. Траурна процесія пройде Королівським трактом на Вавель до королівського замку.

У церемонії прощання з президентським подружжям у Кракові візьме участь 81 офіційна іноземна делегація. Проте через виверження вулкана в Ісландії близько 40 міжнародних делегацій відкликали свою участь у запланованих на сьогодні траурних заходах у Польщі.

Зокрема, не зможуть приїхати Президент США Барак ОБАМА, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, голова Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Прес-секретар МЗС Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що станом на сьогоднішній ранок до Польщі на похорон Л.Качинського прибули вже 11 міжнародних делегацій.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ також візьме участь у церемонії похорон, він вже вилетів до Кракова.

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже приїхав до Кракова на автомобілі.

Довідка УНІАН. Польський літак Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. На борту літака був Президент Польщі Л.Качиньський. Глава Польщі разом з офіційною польською делегацією летів до Катині для участі у меморіальних заходах. На борту перебувало 96 осіб: 88 пасажирів і вісім членів екіпажу, не вижив ніхто.