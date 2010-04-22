Вінський: Україна зазнала серйозного політичного програшу

Наслідком підписаних президентами України і РФ угод вже в найближчий час стане наростання політичної конфронтації та поглиблення суперечностей між Західною, Центральною та Південно-Східною частинами України. Так вважає голова партії «Народна влада» Йосип Вінський.

У заяві з приводу українсько-російських угод, що її має в розпорядженні УНІАН, говориться: "Наша політична сила виступає за нейтральний статус України. Разом з тим, партія «Народна влада» вважає, що в Україні повною мірою має бути реалізована стаття 17 Конституції України, в якій, зокрема, сказано, що «на території України не допускається розташування іноземних військових баз». На наше переконання, це одне з ключових положень Основного Закону, спрямоване на захист суверенітету України".

Йосип Вінський вважає, що якщо українсько-російські угоди будуть ратифіковані Верховною Радою України, то можна буде з певністю стверджувати: стратегічно Україна зазнала серйозного політичного програшу.

"У той же час, - йдеться у заяві, - тактично, з точки зору боротьби з соціально-економічною кризою, завдяки передбаченій угодами суттєвій знижці на газ Україна може виграти. Але це станеться лише за умови, якщо українська влада правильно розпорядиться цим ресурсом та проведе протягом найближчого часу необхідні реформи в секторах енергозабезпечення, житлово-комунального господарства та енергозбереження.

Реально від знижки на газ виграють передусім українські олігархи, які є основними споживачами російського газу. Зважаючи на це, було б справедливо вимагати від них адекватної віддяки за такий протекціонізм держави – чи то шляхом передачі в державну власність частки майна їхніх підприємств, чи то шляхом сплати певних коштів в державний бюджет".

Партія «Народна влада» вимагає забезпечення правової бездоганності ухвалених рішень. Тому політична сила наполягає, що ратифікація Верховною Радою угоди щодо пролонгації перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України можлива лише після позитивного висновку Конституційного Суду України.