"Наша Україна" закликає до опору

Партія “Наша Україна” закликає громадськість до активного спротиву рішенню Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про подовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За повідомленням, президія політради «Нашої України» на сьогоднішньому засіданні ухвалила відозву до українського народу з приводу угоди щодо ЧФ, в якій заявила, що партія буде всіма засобами у Верховній Раді та поза парламентом протидіяти ратифікації цієї угоди. Разом з тим «Наша Україна» закликала до широкого спротиву весь український народ, всіх патріотів України.

«Наша Україна» буде всіма засобами у Верховній Раді та поза парламентом протидіяти ратифікації злочинної угоди і закликає до широкого спротиву весь український народ, всіх патріотів України”, - йдеться у зверненні.

“Наша Україна” закликала місцеві ради всіх рівнів дати належну оцінку діям влади. “Закликаємо всіх громадян України підтримати акції на захист незалежності. Разом станемо на захист національної гідності і волі. Як європейська демократична нація ми маємо продемонструвати, що не купка політиканів, а народ вирішує долю власної країни. Ми захистимо свободу і незалежність України!”, – йдеться у зверненні “Нашої України”.