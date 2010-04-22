"Наша Україна" закликає до опору
Президія ухвалила відозву
Партія “Наша Україна” закликає громадськість до активного спротиву рішенню Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про подовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
За повідомленням, президія політради «Нашої України» на сьогоднішньому засіданні ухвалила відозву до українського народу з приводу угоди щодо ЧФ, в якій заявила, що партія буде всіма засобами у Верховній Раді та поза парламентом протидіяти ратифікації цієї угоди. Разом з тим «Наша Україна» закликала до широкого спротиву весь український народ, всіх патріотів України.
«Наша Україна» буде всіма засобами у Верховній Раді та поза парламентом протидіяти ратифікації злочинної угоди і закликає до широкого спротиву весь український народ, всіх патріотів України”, - йдеться у зверненні.
“Наша Україна” закликала місцеві ради всіх рівнів дати належну оцінку діям влади. “Закликаємо всіх громадян України підтримати акції на захист незалежності. Разом станемо на захист національної гідності і волі. Як європейська демократична нація ми маємо продемонструвати, що не купка політиканів, а народ вирішує долю власної країни. Ми захистимо свободу і незалежність України!”, – йдеться у зверненні “Нашої України”.