Балога: Тимошенко потрібно було зупинити, щоб вона зрозуміла

Екс-керівник секретаріату президента Віктор Балога вважає, що лідера БЮТ Юлію Тимошенко "потрібно було зупинити".

Про це він заявив в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі

"Якщо би був зроблений вибір українською громадою на користь Тимошенко, вона б нічого в цьому житті не зрозуміла. Її потрібно було зупинити, щоб все-таки вона поглянула наліво, на партнерів, з яким працювала, направо, з ким працювала", - зазначив Балога.

"І що їй ближче до душі - Симоненко, якого вона використовувала останні два роки, Мороз, коли він був парламенті, чи все-таки от ті осколки, які зібралися і всі стали великими", - сказав він, додавши, що має на увазі "Нашу Україну" і БЮТ.

"Коли говорять, що з "Нашої України" хтось перебіг у Партію регіонів, то це перебіжчики, а коли перебігають у БЮТ, то це патріоти. Ці подвійні стандарти, вони неправильні", - вважає екс-глава секретаріату.

Крім того, Балога заявив: "Ющенко об`єднував Україну теоретично. Він хотів цього. Я в це вірю. Він дійсно цього хотів. Але він цього не зробив...Янукович на практиці почав роз`єднувати Україну".

Українська правда