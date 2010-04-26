У БЮТ погрожують завтра застосувати силу, «коли слів не розуміють»

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО не виключає «силового варіанту» розвитку подій завтра у Верховній Раді у зв’язку з намірами коаліції ратифікувати угоду щодо продовження строку перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я не виключаю будь-яких варіантів, у тому числі й силового варіанту розвитку подій, бо ви ж бачите, що вони рішуче налаштовані здати національні інтереси України, а ми рішуче налаштовані захистити ці інтереси», - заявив О.ЛЯШКО.

«Тому, якщо треба буде, як кажуть, вибачте, застосувати силу, коли слів не розуміють, то доведеться», - наголосив він.

При цьому він додав, що опозиціонери «не будуть першими, бо спеціалісти по бійкам є у Партії регіонів, але коли до нас будуть застосовувати фізичну силу, то зрозуміло, що ми будемо відповідати».

О.ЛЯШКО підкреслив, що опозиція зробить все, щоб не допусти ратифікації угоди стосовно базування ЧФ РФ. Він наголосив, що для розмови про можливість денонсації цієї угоди не мають підстав.

«Якщо завтра ми, не дай Бог, ратифікуємо, то ніколи не денонсуємо цю угоду, оскільки на нашу денонсацію вони проведуть референдум про приєднання Криму до Росії. Вони звинуватять нас перед усім світом, що Україна не виконує домовленості», - сказав О.ЛЯШКО.

Він розкритикував позицію голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА у цьому питанні. Депутат зазначив, що В.ЛИТВИН, «мабуть, погано знає історію», коли закликає проаналізувати угоду щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.

О.ЛЯШКО зауважив, що ситуація з продовженням терміну базування в Україні ЧФ РФ схожа на гіпотетичну, якби він захотів орендувати куточок в будинку В.ЛИТВИНА на 25 років.

«Я буду платити орендну плату, я готовий навіть за комунальні послуги платити за всю вашу квартиру, але не ображайтеся, якщо я буду там вночі чхати, чи можливо повітря зіпсую, а в День Росії буду пісні співати патріотичні російські, незважаючи на те, що ви націоналіст, то як ви це сприймете і чи будете ви мене 25 років терпіти», - зазначив О.ЛЯШКО, звертаючись до В.ЛИТВИНА.