Литвин каже, що ПР й БЮТ почали дикі перегони, хто перший забіжить до зали

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що не давав дозволу народним депутатам від Партії регіонів у вихідні дні займати сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому депутати-«регіонали» з п’ятниці, 23 квітня, перебувають у сесійній залі.

«Я дізнався в неділю, що там (в сесійній залі ВР – УНІАН) хтось перебуває», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що відповідно до раніше підписаної угоди між управлінням ВР і відповідними структурами у вихідні дні в сесійній залі мав проводитись «процес хімічної чистки». За словами спікера, «ми могли б зробити це в понеділок, хай би депутати тоді дихали». В.ЛИТВИН зауважив, що ці роботи мали виконуватись у вихідні, але потім з’ясувалося, «що зайшла туди (йдеться про сесійну залу – УНІАН) група депутатів, і цих жіночок звідтіля попросила». За словами голови ВР, він не бачить потреби бігти і «заглядати в замкову шпарину», чи знаходиться хтось в сесійній залі в непленарні дні.

В.ЛИТВИН підкреслив, що між фракціями ПР та БЮТ відбувається змагання, «хто перший забіжить в сесійну залу». Він повідомив, що запропонував цим фракціям припинити «цю негідну практику». За словами спікер , це «якісь змагання дикі».

«Ви думаєте, що я дістаю величезну насолоду, коли люди сидять у президії, сплять, підпирають стільцями», - сказав В.ЛИТВИН, додавши що таким чином депутати принижують один одного.

«Я міг би вчинити простіше: сказати - не відчиняйте двері, а тоді як на розпродажу в США, хто швидше заскочить в двері», - зауважив спікер.

На запитання, чому він так не зробив, В.ЛИТВИН відповів: «Пізно».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС) заявили, що депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пропускають до неї представників опозиції.

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

Опозиціонери мали намір провести позачергове засідання ВР з розглядом на ньому питання про угоду щодо продовження строку перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.

Сьогодні народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО звинуватив голову парламенту В.ЛИТВИНА та представників коаліційних фракцій у захопленні сесійної зали та недопущенні до неї депутатів від опозиції. За його словами, захоплення сесійної зали триває вже дві доби.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.