Ющенко і Тимошенко знову об'єднуються

Лідер НУНС Віктор Ющенко зустрівся в понеділок із лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар екс-президента Ірина Ванникова.

"Президія "Нашої України" звернулася до всіх політичних організацій, до громадських організацій, до громадян України і патріотів зібратися завтра біля стін Верховної Ради, щоб максимально протидіяти ратифікації угоди по чорноморському флоту", - сказала вона.

"Ющенко дійсно зустрічався з Тимошенко щодо координації завтрашніх дій, щодо проведення завтрашнього мітингу. Для координації дій як в парламенті, так і поза стінами. Мова йшла про завтрашній день", - додала вона.

Відповідаючи на питання, як вони зустрілись, Ванникова відповіла: "Прекрасно зустрілись, абсолютно інтелігентно".

Ванникова повідомила, що також в рамках акції зустрічі також відбувалися в п`ятницю, зокрема з Віктором Балогою, з Арсенієм Яценюком, Миколою Мартиненком, Юрієм Костенком, Зіновієм Шкутяком, а також з громадськими діячами Євгеном Сверстюком та Оксаною Забужко.

Всі зустрічі відбувалися в партійному офісі "Нашої України" на вулиці Щорса, додала прес-секретар.