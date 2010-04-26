На завтра під Верховною Радою заявлені масові акції

Чотири політичні партії та дві ініціативні групи громадян подали до Київської міської державної адміністрації заявки на проведення завтра, 27 квітня, масових акцій біля будівлі Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА.

Згідно з поданими заявками, безстрокові акції біля будівлі парламенту проводять, починаючи з 24 квітня ц.р., всеукраїнська громадська організація “Союз молоді регіонів України” (молодіжне крило Партії регіонів - УНІАН) та Київська міська організація ВО “Батьківщина”. При цьому Союз молоді регіонів має намір залучити до участі в акції 5 тис. осіб, а “Батьківщина”, яка є їхнім політичним опонентом, до участі в акції протесту “проти реалізації антиконституційних рішень Президента В.ЯНУКОВИЧА” планує залучити до 20 тис. осіб.

Крім того, 27 квітня біля Верховної Ради партія “Наша Україна” планує провести мирні збори громадян з 8.00 до 14.00 за участі 5 тис. осіб.

Також завтра з 9.30 до 12.00 біля будівлі парламенту Українська народна партія має намір провести акцію “щодо захисту державних інтересів України”. Залучити до заходу передбачається 1 тис. осіб.

Крім того, близько 100 осіб ініціативної групи громадян подали заявку в КМДА на проведення молитовного стояння завтра біля Верховної Ради. Тема акції не вказана. Подібні стояння передбачено провести протягом трьох днів - з 27 по 30 квітня - з 8.30 до 18.00 також біля будівель Кабінету міністрів, Адміністрації Президента, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду, Київського апеляційного адмінсуду, Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я та Державної податкової адміністрації.

Також завтра з 9.00 до 15.00 пікетуватиме парламент інша ініціативна група громадян у складі 800 осіб. У заявці вказано, що їхня акція протесту “проти підвищення цін на питну воду”.

Як повідомляв УНІАН, на завтра заплановано розгляд у ВР питання про ратифікацію угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.