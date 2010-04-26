У Партії регіонів готові до застосування опозицією сили

У фракції Партії регіонів готові до застосування опозицією сили під час завтрашнього пленарного засідання Верховної Ради, але зроблять все, аби не допустити саме такого розвитку подій.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат з фракції Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ, коментуючи рішення фракції БЮТ застосовувати всі законні методи, аби не допустити ратифікації угоди щодо Чорноморського флоту РФ.

«Опозиція вкотре, замість конструктивної роботи та обміну аргументами, хоче звести розгляд важливого питання до того, аби просто з’ясовувати, у кого більші м’язи», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, фракціям коаліції вже набридли дії опозиції, які лише заважають владі розвивати економіку.

«Завтра нам ніхто не завадить розглянути ні питання щодо ратифікації, ні питання щодо бюджету, ні питання щодо програми соціально-економічного розвитку», - заявив М.ЛУЦЬКИЙ.

Разом із тим, за його словами, якщо опозиційні фракції все ж таки вдадуться до застосування сили, то коаліції нічого не залишиться, як ухвалити всі потрібні рішення без обговорення.

«Іншого варіанту у нас просто немає, бо чути черговий популізм просто немає часу», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на завтра заплановано розгляд у ВР питання про ратифікацію угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.

Зокрема, заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що фракція БЮТ використовуватиме всі законні методи, щоб не допустити завтра у Верховній Раді ратифікації угоди щодо продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.