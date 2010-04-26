Івано-Франківська міськрада вимагає відставки Януковича

Івано-Франківська міська рада вимагає від Верховної Ради розпочати процедуру імпічменту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської міськради, про це йдеться у зверненні позачергової сесії міськради до Верховної Ради, Конституційного Суду і Генеральної прокуратури, яке прийнято сьогодні у зв’язку з українсько-російськими домовленостями про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року.

Депутати Івано-Франківської міськради категорично засудили домовленості між Президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЄДЄВИМ щодо базування ЧФ Росії в Криму.

На думку депутатів міськради, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України є «фактором військової та політичної нестабільності, створює загрозу втягнення України, без її відома, в міждержавні конфлікти».

«Віктор ЯНУКОВИЧ своїми діями узурпував суверенне право українського народу, поставив під загрозу державний суверенітет України, породжує громадянське протистояння, сприяє розколу України та перетворення нашої держави у підконтрольну територію іншої іноземної держави – Росії, вирішуючи одноосібно не тільки долю всіх громадян України, а долю їх дітей та онуків. – йдеться у зверненні. - Все це, а також таємний характер переговорів та намагання поспіхом «узаконити» свої дії у неконституційний спосіб, під тиском через Верховну Раду України, яка в умовах тотальної узурпації всіх гілок влади Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і формування так званої парламентської коаліції не фракціями, а індивідуальним входженням до неї народних депутатів України все більше і більше позбавляється легітимності, як найвищий законодавчий орган України, підпадає під ознаки державної зради».

«Враховуючи викладене, вимагаємо від Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України ініціювати усунення В.ЯНУКОВИЧА з поста Президента України в порядку імпічменту за вчинення державної зради у відповідності зі ст. 111 Конституції України», - наголошується у документі.

Івано-Франківська міськрада звернулася до усіх громадян України, мешканців м. Івано-Франківська, громадських та політичних організацій міста із закликом об`єднатися для захисту України.

Депутати також вирішили провести II виїзне пленарне засідання позачергової сесії Івано-Франківської міської ради завтра в Києві, а міському голові Івано-Франківська Віктору АНУШКЕВИЧУСУ доручили здійснити всі фінансово-організаційні заходи щодо забезпечення проведення йього засідання.

Як повідомлялося, раніше звернення із закликом ініціювати процедуру оголошення імпічменту В.ЯНУКОВИЧУ ухвалили Львівська міська і обласна ради, а також Тернопільська облрада. Івано-Франківська облрада з цього питання не змогла зібратися на сесію через відсутність кворуму.