Місця «тушок» від НУ-НС і БЮТ накрили національними прапорами

Народні депутати від БЮТ і НУ-НС у сесійній залі Верховної Ради заблокували підхід до робочих місць представникам своїх фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, прапорами накрито робочі місця тих народних депутатів від НУ-НС і БЮТ, які готові підтримати ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Народні депутати з цих двох фракцій оточили з усіх боків місця, де розміщуються БЮТ та НУ-НС і які накриті прапорами.

У сесійній залі розміщено гасла: «Не дамо продати Україну! Державній зраді – ні!», «Депутат, не зрадь Україну!».

Депутати від Партії регіонів зібралися біля трибуни парламенту. У деяких з них на лацканах піджаків прикріплені георгіївські стрічки. Народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ накинув собі на плечі прапор Військово-морського флоту СРСР.

Президію ВР не заблоковано. Лише декілька народних депутатів зібралися біля входу до президії.