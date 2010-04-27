Держдума Росії обговорює питання ратифікації угоди з Україною

Держдума у вівторок зібралася на позачергове пленарне засідання, щоб ратифікувати Угоду між РФ і Україною щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років після 2017 року - до 2042 року. Документ може бути пролонгований на подальші п`ятирічні періоди при обопільній згоді сторін. На пленарному засіданні присутні 439 парламентаріїв.

РИА Новости