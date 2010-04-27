Опозиція заявляє, що вона згуртувалася для боротьби з владою

Опозиція заявляє про свою єдність і готовність подальшої боротьби з чинною владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарях журналістам говорили депутати від опозиційних фракцій парламенту.

Зокрема, представник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир АР’ЄВ наголосив, що сьогодні опозиція єдина як ніколи. «Те, що відбулось сьогодні, тваринна поведінка, яку влаштувала Партія регіонів, я думаю, що в суспільстві це викличе відповідну реакцію, і думаю, що відсьогодні Україна повстане»,- сказав В.АР’ЄВ. Він повідомив, що поки єдиного рішення стосовно подальших дій опозиції немає, «але ми будемо радитись».

Народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ також наголосив на єдності опозиції. Він вважає, що сьогоднішніми діями влада намагається розв’язати громадянську війну.

Член фракції НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО висловив думку, що сьогодні відбувся лише перший крок в напрямку здачі національних інтересів. Він звернув увагу на те, що у розпорядженні ЗМІ є проект міжурядової угоди між Україною та Росією у сфері енергетики, «де команда ЯНУКОВИЧА планує здати не тільки ядерну енергетику, але й гідроенергетику, електроенергетику, газ та нафту. І таким шляхом вони заведуть країну в тупик». А.ГРИЦЕНКО наголосив, що опозиція буде збиратись і вирішувати, як далі діяти.

Народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО (НУ-НС) заявив, що сьогодні опозиція має гуртуватись навколо патріотичних ідей і відкинути усі особисті амбіції. «Опозиція має серйозно переосмислити свою роль і своє значення – старі форми уже не працюють, вождізм треба відкинути і працювати над створенням ідейного середовища», - сказав він.

На його думку, сьогодні очевидно, що влада не зупиниться ні перед чим і буде й надалі здавати національні інтереси України. Він вважає, що опозиція має запропонувати адекватні дії спротиву. «Сьогодні видно, що на інтелігентні способи вони будуть відповідати методами, далекими від інтелігентності, тому ми маємо діяти адекватно», - сказав В.КИРИЛЕНКО, виправдавши, серед іншого, цим і кидання у сесійній залі димових шашок.

Також В.КИРИЛЕНКО вважає, що голосування щодо ратифікації угоди по Чорноморському флоту РФ було сфальсифіковане, оскільки у сесійній залі Верховної Ради не було 226 депутатів, готових проголосувати за цю ратифікацію. «По-перше, ніяких 236 (які проголосували за ратифікацію –УНІАН) у залі фізично не було, було менше 226, а записали тушок, дописали тушок, які тепер невідомо як будуть пояснювати це, але, в принципі, і так усе ясно», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він висловив думку, що сьогодні влада зробила вагомий крок для згуртування усіх патріотично налаштованих людей.