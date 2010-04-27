Ющенко заявляє про військову узурпацію країни

Лідер «Нашої України», екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сьогоднішні події у Верховній Раді стануть основою для суспільної консолідації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, він заявив, що ратифікація угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту РФ в Україні ще на 25 років – це військова узурпація країни. «Те, що сталося в Верховній Раді, є військовою узурпацією. І я переконаний, що на цьому крапка не ставиться», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це наслідок безпринципності влади. «Заради економічних інтересів не можна поступатися інтересами безпеки», - зазначив лідер «Нашої України». В.ЮЩЕНКО наголосив, що якщо влада не змінить систему цінностей, то «подібні голосування відбуватимуться і по авіапрому, і по ядерній енергетиці, по газотранспортній системі. Неважливо, про який об’єкт іде мова – безпринципність, відсутність національної ідеології призводитимуть до таких же наслідків».

Водночас В.ЮЩЕНКО відзначив, що сьогоднішні події стануть основою для суспільної консолідації: «Я переконаний, що сьогодні тільки від нації залежить наша хода». «Це тест не лише для народних депутатів, це тест для всього суспільства», - сказав він.

«Ми як ніколи дезорганізовані, потрібно багато часу, щоб нація зрозуміла, що сталося. Нація повинна пройти великий процес суспільного осмислення», - додав В.ЮЩЕНКО і наголосив, що “поки ми будемо консолідуватися не навколо цінностей, а навколо «божків», ми будемо мати подібні помилки”.