Медведєв розказав прем'єру Норвегії про «невеликий концерт» в Україні

Ратифікація угоди щодо Чорноморського флоту РФ у Верховній Раді України засвідчила, що стратегічні інтереси України перемогли сьогохвилинні емоції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на спільній прес-конференції в Осло з прем`єр-міністром Норвегії Йєнсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.

«Щодо сьогоднішніх рішень треба визнати, що наші українські товариші зробили це з властивою їм витонченістю - спочатку Верховна Рада зібралася і там був такий невеликий на цю тему концерт із застосуванням спецзасобів і всього іншого, але, кінець кінцем, рішення було ухвалене», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Я дуже радий цьому. Це свідчить, що розум перемагає, і стратегічні інтереси України взяли верх над сьогохвилинними емоціями, які проявлялися у формі різного роду шумових ефектів та інших способів продемонструвати свої переконання», - додав він.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що після ратифікації угоди у Держдумі РФ найближчим часом вона надійде на ратифікацію до Ради Федерації, а потім буде направлена на підписання двом президентам.

«Вважаю, що це найважливіша дипломатична подія, якщо хочете - успіх минулого періоду. Мені дуже приємно, що це сталося», - підкреслив він.

Президент Росії також вважає, що «платня, яку ми даємо за присутність нашого флоту, вона велика, але не поза межами». «Вона не поза межами, тому що у нас існують стратегічні відносини. Ми розраховуємо, що такого роду відносини триватимуть завжди, що це вікові зв`язки, і, відповідно, така дружба має супроводжуватися взаємною допомогою», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він переконаний, що ця угода має взаємовигідний характер і для Росії, і для України.