Путін тішиться, що в Україні розпочався шлях до стабілізації

Засідання Верховної Ради України у вівторок, на якому було ратифіковано угоду щодо Чорноморському флоту РФ, свідчить про те, що нова українська влада у змозі консолідувати основні політичні сили, незважаючи на витівки опозиції, і що вони мають намір по-новому вибудовувати відносини з Росією.

Про це заявив прем`єр-міністра РФ Володимир ПУТІН на нараді у Сочі, передає РІА «Новости».

Раніше сьогодні і Держдума РФ, і Верховна Рада ратифікували угоду, що продовжує перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років, яку Росія і Україна підписали 21 квітня. Під час ратифікації документа у Раді сталася бійка, до залу засідань кинули димову шашку.

"Те, що сталося сьогодні в Києві, для нас є, як мінімум, двома сигналами: по-перше, те, що нова українська влада має намір по-новому вибудовувати відносини з Росією, і що нова українська влада може консолідувати навколо себе суспільство і основні політичні сили в країні", - сказав В.ПУТІН.

"Це, незважаючи на хуліганські витівки опозиції, означає, що розпочався шлях до стабілізації політичної ситуації в Україні, а це дуже важливий і хороший сигнал", - сказав російський прем`єр.

Він подякував парламентаріям за оперативне ухвалення рішень щодо ратифікації домовленостей, досягнутих у Харкові, щодо перебування Чорноморського флоту в Криму і щодо газових проблем.

"Хочу подякувати депутатам Держдуми за оперативне ухвалення рішення з ратифікації", - сказав ПУТІН.

"Ми розраховуємо, що і з інших питань у сфері економіки ми зможемо вибудовувати довгострокові відносини з Україною", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

27 квітня ц.р. Верховна Рада України ратифікувала угоду про продовження на 25 років перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації. За ухвалення відповідного рішення проголосували 236 народних депутатів, незважаючи на те, що Комітет ВР у закордонних справах ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифікувати її, оскільки ця угода є антиконституційною.